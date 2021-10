Colpo autunnale in Serie A: ufficiale, arriva l’ex Manchester United (Di martedì 12 ottobre 2021) Colpo a sorpresa in Serie A: è ufficiale l’arrivo a parametro zero di un ex Manchester United, il comunicato Volto nuovo in Serie A, anzi volto noto. C’è un ritorno ufficiale nel massimo campionato. Il Venezia ha ufficializzato la firma di Sergio Romero. Il portiere, classe 1987, era svincolato: ex Sampdoria, fino allo scorso anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 ottobre 2021)a sorpresa inA: èl’arrivo a parametro zero di un ex, il comunicato Volto nuovo inA, anzi volto noto. C’è un ritornonel massimo campionato. Il Venezia ha ufficializzato la firma di Sergio Romero. Il portiere, classe 1987, era svincolato: ex Sampdoria, fino allo scorso anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

RobertoCominar1 : Devo dare un colpo di reni ! Sta pigrizia autunnale non ci voleva proprio! Vabbè ???? 5 km in 31 minuti #corsa… - skskriniar : Oggi c’è quel classico tempo autunnale che mi fa venire voglia di tirarmi un colpo in testa -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo autunnale Atalantamania: dalla tribuna vuota ai titolari infortunati, il momento no della Dea ... nel pieno del tour de force autunnale, ma non il 17, per il suo compleanno sono ancora troppi i ... dove con un colpo di testa ha salvato la rete da un gol fatto della Bosnia. Il secondo, duttile e con ...

Megan Fox, il nuovo look a sorpresa è con i silver hair Il colpo di testa autunnale è per il ruolo nel film Johnny and Clyde in cui interpreta una dark lady criminale di Barbara Rossetti S empre più trasformista, Megan Fox lascia temporaneamente il suo ...

Colpo autunnale in Serie A: ufficiale, arriva l’ex Manchester United SerieANews Megan Fox, il nuovo look è con la chioma silver (uguale a Kim Kardashian) S empre più trasformista, Megan Fox lascia temporaneamente il suo abituale look da sirena bruna per una lunga e luminosa chioma silver. Il cambio radicale per il suo nuovo film Johnny and Clyde, è ann ...

Nibali al Giro di Lombardia cerca il colpo di fine stagione MILANO. Ed eccola qua, la classicissima delle foglie morte, il mondiale d’autunno, la chiusura col botto di una grandissima stagione di ciclismo. Una corsa che può valere una carriera. La corsa scatte ...

... nel pieno del tour de force, ma non il 17, per il suo compleanno sono ancora troppi i ... dove con undi testa ha salvato la rete da un gol fatto della Bosnia. Il secondo, duttile e con ...Ildi testaè per il ruolo nel film Johnny and Clyde in cui interpreta una dark lady criminale di Barbara Rossetti S empre più trasformista, Megan Fox lascia temporaneamente il suo ...S empre più trasformista, Megan Fox lascia temporaneamente il suo abituale look da sirena bruna per una lunga e luminosa chioma silver. Il cambio radicale per il suo nuovo film Johnny and Clyde, è ann ...MILANO. Ed eccola qua, la classicissima delle foglie morte, il mondiale d’autunno, la chiusura col botto di una grandissima stagione di ciclismo. Una corsa che può valere una carriera. La corsa scatte ...