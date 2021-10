Colonia dimentica i Re Magi e si inginocchia ai muezzin Bufera sul richiamo alla preghiera islamica

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) La Germania si piega ai. Daparte il progetto che lascia liberi idi chiamare a raccolta i fedeli islamici per ladel venerdì pomeriggio.non è una città qualunque. Qui, secondo la tradizione, riposano le reliquie dei Redal 1164, anno in cui avvenne la traslazione per volere di Federico Barbarossa dChiesa di Sant’Eustorgio di Milano. Le reliquie furono consegnate all’Arcivescovo diRainald von Dassel. Da allora, per scelta dell’imperatore,divenne la città dei Re, il più importante luogo di pellegrinaggio del territorio tedesco. «è la città della libertà (religiosa) e della diversità» Ma per la borgomastra ...