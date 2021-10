Colombo addio | ecco l' Indigenous Peoples' Day Le riflessioni

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il 12 ottobre di 529 anni fa Cristoforoscopriva le Americhe, pur senza volerlo. L’uomo le cui gesta segnano l’inizio dell’età moderna è omaggiato in due giorni diversi, ai due lati dell’Oceano che solcò nel 1492: se in Italia è il giorno della scoperta, negli Stati Uniti è quello prima, l’11 ottobre. O meglio, era. L’8 ottobre 2021, infatti, il presidente democratico Joe Biden ha annunciato che le gesta dinon saranno più festeggiate. Al loro posto, l’’ Day, un “momento di riflessione nazionale” sugli eccidi perpetrati dagli invasori occidentali nei confronti delle popolazioni native americane. Una decisione che segue la scelta di molte città e stati (Los Angeles, Seattle, la California, la Louisiana, per citarne alcuni) di non celebrare più, ma i nativi. ...

