Colleferro | effettuati controlli a tappeto contro la mala movida Sanzionati 9 automobilisti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il fenomeno dellaè sempre più diffuso in tutto il territorio, dopo la pandemia si è registrato un aumento della violenza incredibile. Proprio per questo motivo i Carabinieri della Compagnia dihanno condotto un mirato servizio, principalmente nei luoghi di maggiore aggregazione sociale: come nei bar e nei pub del centro che centinaia di giovani frequentano. Al dispositivo hanno preso parte sia le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile che quelle delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia che hanno proceduto complessivamente alllo di 31 veicoli, 63 soggetti di cui 8 agli arresti domiciliari. Eseguite 3 perquisizioni personali e elevate 9 contravvenzioni ai sensi del codice della strada nei confronti diindisciplinati.: si ...