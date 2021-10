Collari d' oro | sfilano i campioni Malagò | ' Orgoglio Italia' Vezzali | ' Momento magico'

(Di martedì 12 ottobre 2021)in azzurri in passerella oggi a Milano: stavolta non per le medaglie di questa magica estate e del 2021 (la cerimonia avverrà il 20 dicembre), ma per quelle del 2020. Id'oro al ...

Campioni in azzurri in passerella oggi a Milano: stavolta non per le medaglie di questa magica estate e del 2021 (la cerimonia avverrà il 20 dicembre), ma per quelle del 2020. Id'al merito sportivo, consegnati all'Auditorium Laverdi, sono la massima onorificenza dello sport italiano. Oltre ai campioni mondiali delle discipline olimpiche, sono stati insigniti con ..."Il 20 dicembre alle ore 17 avremo a Roma la cerimonia di consegna deid'per il 2021 che riguarda gli atleti in particolare protagonisti alle Olimpiadi di Toyko. Siamo molto felici, oggi è una festa non solo del Coni e delle federazioni ma una festa dello ...C’è grande orgoglio di essere italiani”. Ne è sicuro il presidente del Coni, Giovanni Malagò che nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, ..."Il 20 dicembre alle ore 17 avremo a Roma la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro per il 2021 che riguarda gli atleti in particolare protagonisti alle Olimpiadi di Toyko. Siamo molto felici, oggi è ...