Collari d’Oro | il Coni ricorda Felice Gimondi con la massima onorificenza sportiva

Le imprese di Felice Gimondi sono rimaste impresse nella memoria di numerosi italiani. Impossibile scordare i duelli con Eddy Merckx oppure la vittoria al Tour de France, così come la caparbietà e l'abnegazione che hanno permesso al campione orobico di riscrivere la storia del ciclismo mondiale. L'occasione migliore per ripercorrere questi momenti storici è stata la consegna dei Collari d'Oro al Merito Sportivo 2020 avvenuta a Milano nella mattinata di martedì 12 ottobre. La cerimonia, rinviata di un anno a causa del Covid, ha visto protagonisti numerosi campioni dello sport italiano come Federica Brignone, Dominik Paris, Dorothea Wierer e Enea Bastianini; ma anche gli assi del pedale come Gimondi che in passato hanno conquistato il titolo iridato. "Ci tenevamo a consegnare, anche se in ritardo, questi ...

