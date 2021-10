Colf e badanti, come funziona l’obbligo di green pass? (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 15 ottobre scatta per tutti i lavoratori l’obbligo di green pass, Colf e badanti incluse. Ma come funziona? A chi spettano i controlli? Quali sono le sanzioni? Da mercoledì 15 ottobre entra in vigore l’obbligo stabilito dal DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 21 settembre: tutti i lavoratori pubblici e privati, dipendenti o liberi professionisti, dovranno essere in possesso di regolare green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Questo ovviamente vale anche per collaboratrici e collaboratori domestici e familiari. Chi deve controllare? come per tutti i lavoratori dipendenti, la responsabilità dei controlli è in capo al datore di lavoro, o di una persona a lui delegata. Può quindi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 15 ottobre scatta per tutti i lavoratoridiincluse. Ma? A chi spettano i controlli? Quali sono le sanzioni? Da mercoledì 15 ottobre entra in vigorestabilito dal DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 21 settembre: tutti i lavoratori pubblici e privati, dipendenti o liberi professionisti, dovranno essere in possesso di regolareper accedere ai luoghi di lavoro. Questo ovviamente vale anche per collaboratrici e collaboratori domestici e familiari. Chi deve controllare?per tutti i lavoratori dipendenti, la responsabilità dei controlli è in capo al datore di lavoro, o di una persona a lui delegata. Può quindi ...

