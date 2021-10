Coldiretti Campania | Pnrr | dalla Regione 1 | 2 mld di euro per l’agricoltura nei prossimi 2 anni

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lapronta ad investire in agricoltura oltre 1,2 miliardi dineidue. Lo comunicanell’apprendere il via libera alla delibera della giunta regionale che chiede al Governo di stanziare quasi 641 milioni dia carico del– Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza per finanziare l’overbooking maturato sul PSR 2014-2020. “La Giunta regionale e il presidente De Luca – commenta Gennarino Masiello, presidente di– offrono una risposta concreta che fa giustizia del tempo perso e delle lungaggini burocratiche con un’intuizione intelligente. Con la richiesta di 641 milioni sui fondisi chiudono le ...

La Regionepronta ad investire in agricoltura oltre 1,2 miliardi di euro nei prossimi due anni. Lo comunicanell'apprendere il via libera alla delibera della giunta regionale che chiede al Governo di stanziare quasi 641 milioni di euro a carico del PNRR " Piano Nazionale per la Ripresa e ...