Climate Change, gli impatti sulla salute: call da 350mila euro per la ricerca biomedica (Di martedì 12 ottobre 2021) La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna lancia una call da 350.000 euro per finanziare progetti del campo della ricerca biomedica, in particolare per lo studio degli impatti sulla salute delle persone dei cambiamenti climatici. È solo l’ultimo di una serie di investimenti che la l’ente di via Donzelle negli anni ha destinato alla ricerca scientifica, cercando di cogliere le proposte più avanzate su temi diversi, che vanno dalle malattie infettive alla diagnostica più innovativa, dalle patologie oncologiche a quelle croniche degenerative, dalla salute della donna a quella dei bambini. “La Fondazione continua a intervenire laddove c’è più bisogno, e soprattutto quando c’è più bisogno, raddoppiando gli sforzi nei settori che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna lancia unada 350.000per finanziare progetti del campo della, in particolare per lo studio deglidelle persone dei cambiamenti climatici. È solo l’ultimo di una serie di investimenti che la l’ente di via Donzelle negli anni ha destinato allascientifica, cercando di cogliere le proposte più avanzate su temi diversi, che vanno dalle malattie infettive alla diagnostica più innovativa, dalle patologie oncologiche a quelle croniche degenerative, dalladella donna a quella dei bambini. “La Fondazione continua a intervenire laddove c’è più bisogno, e soprattutto quando c’è più bisogno, raddoppiando gli sforzi nei settori che ...

