Sarà il film d'esordio del regista messicano Alfonso Cuaron, 'Solo con tu pareja' (1991), mai uscito in Italia, ad aprire la ventesima edizione del Festival del Cinema di Porretta Terme, sull'appennino bolognese, in programma dal 4 all'11 dicembre al Cinema Kursaal e in streaming su MyMovies.it.

Ultime Notizie dalla rete : Cinema opera Premio Zavattini. I vincitori dell'edizione 2020/2021 ... per ricordarne a dieci anni dalla scomparsa non solo la carica sperimentale della sua opera, ma ... Nel film, ispirato al realismo del cinema di Antonello Branca, vi è anche la riscoperta di un cineasta ...

39° Torino Film Festival. A Monica Bellucci il Premio Stella della Mole per l'Innovazione Artistica ... per la disponibilità a promuovere l'opera di autori emergenti permettendo così la realizzazione di ...1° dicembre 2021 Monica Bellucci sarà protagonista di una Masterclass al Museo Nazionale del Cinema ...

European Film Awards: ecco i sei film candidati per la miglior opera prima ComingSoon.it 11° Venezia a Napoli. Il cinema esteso: ecco quando Dal 19 al 24 ottobre al cinema Astra di Napoli il film vincitore della 78ma Mostra di Venezia con la regista Audrey Diwan e la protagonista Anamaria ...

Cinema: opera prima Cuaron inedita in Italia apre Porretta Sarà il film d'esordio del regista messicano Alfonso Cuaron, 'Solo con tu pareja' (1991), mai uscito in Italia, ad aprire la ventesima edizione del Festival del cinema di Porretta Terme, sull'appennin ...

