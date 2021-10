Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100% (Di martedì 12 ottobre 2021) Le sale, da lunedì 11 ottobre con capienza al 100 per cento, sono ancora in affanno. Gli incassi di ieri vedono al top No Time to Die, il 25/o Bond, con circa 117mila euro e 17mila 480 presenze. Lunedì scorso, il 4 ottobre il film con Daniel Craig che ha atteso fortissimamente la riapertura delle sale per il lancio in tutto il mondo aveva incassato circa 256mila euro. Il confronto fa difetto dei non pervenuti incassi del circuito The Space Cinema, 36 multiplex in tutta Italia, che sta avendo problemi informatici da venerdì (a quanto si apprende si tratterebbe di un attacco hacker alla piattaforma del gruppo Vue Entertainment International, presente in tutta Europa e di cui fa parte dal 2014): le sale sono aperte, si acquistano biglietti solo in contanti alla cassa e non è possibile fare prenotazioni. 007 ieri ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Le sale, da lunedì 11 ottobre conal 100 per cento, sono ancora in affanno. Glidi ieri vedono al top No Time to Die, il 25/o Bond, con circa 117mila euro e 17mila 480 presenze. Lunedì scorso, il 4 ottobre il film con Daniel Craig che ha atteso fortissimamente la riapertura delle sale per il lancio in tutto il mondo aveva incassato circa 256mila euro. Il confronto fa difetto dei non pervenutidel circuito The Space, 36 multiplex in tutta Italia, che sta avendo problemi informatici da venerdì (a quanto si apprende si tratterebbe di un attacco hacker alla piattaforma del gruppo Vue Entertainment International, presente in tutta Europa e di cui fa parte dal 2014): le sale sono aperte, si acquistano biglietti solo in contanti alla cassa e non è possibile fare prenotazioni. 007 ieri ha ...

Advertising

paolo_r_2012 : Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100% - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100%: Bond primo fa 117mila euro. Guai informatici per sa… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100%: (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Le sale, d… - glooit : Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100% leggi su Gloo - iconanews : Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100% -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema incassi Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100% Il confronto fa difetto dei non pervenuti incassi del circuito The Space Cinema, 36 multiplex in tutta Italia, che sta avendo problemi informatici da venerdì (a quanto si apprende si tratterebbe di ...

Confesercenti Campania: 'Il green pass non è utile per tutti. A rischio chiusura 5 mila imprese' ... unico lasciapassare per accedere ad alcuni luoghi come cinema, teatri e ristoranti al chiuso. Non ... qualità delle pietanze o dei prodotti e quindi clienti, fatturato e incassi' . Vincenzo Schiavo ...

Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100% - Cinema Agenzia ANSA Cinema: flop di spettatori nel primo giorno di capienza al 100% Gli incassi di ieri vedono al top No Time to Die, il 25/o Bond, con circa 117mila euro e 17mila 480 presenze. Lunedì 4 ottobre il film con Daniel Craig aveva incassato circa 256mila euro cinema, flop, ...

Cinema: incassi non decollano nel primo giorno a capienza 100% Le sale, da lunedì 11 ottobre con capienza al 100 per cento, sono ancora in affanno. Gli incassi di ieri vedono al top No Time to Die, il 25/o Bond, con circa 117mila euro e 17mila 480 presenze. (ANSA ...

Il confronto fa difetto dei non pervenutidel circuito The Space, 36 multiplex in tutta Italia, che sta avendo problemi informatici da venerdì (a quanto si apprende si tratterebbe di ...... unico lasciapassare per accedere ad alcuni luoghi come, teatri e ristoranti al chiuso. Non ... qualità delle pietanze o dei prodotti e quindi clienti, fatturato e' . Vincenzo Schiavo ...Gli incassi di ieri vedono al top No Time to Die, il 25/o Bond, con circa 117mila euro e 17mila 480 presenze. Lunedì 4 ottobre il film con Daniel Craig aveva incassato circa 256mila euro cinema, flop, ...Le sale, da lunedì 11 ottobre con capienza al 100 per cento, sono ancora in affanno. Gli incassi di ieri vedono al top No Time to Die, il 25/o Bond, con circa 117mila euro e 17mila 480 presenze. (ANSA ...