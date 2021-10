Ciclismo, Sonny Colbrelli rinnova con la Bahrain-Victorious. Nuovo contratto per il Campione d’Europa (Di martedì 12 ottobre 2021) Sonny Colbrelli ha rinnovato il contratto con la Bahrain-Victorious, almeno fino al 2023. Il bresciano prosegue così il suo rapporto con la formazione diretta da Milan Erzen, di cui è ormai un punto di riferimento indiscusso. Non va infatti dimenticato che il 31enne indossa la casacca arancione fin dal 2017, ovvero da quando questo sodalizio ha fatto il proprio debutto nel World Tour (in precedenza era in forza alla Bardiani). Il Campione d’Europa e vincitore della Parigi-Roubaix ha già messo il mirino sulla prossima stagione, tanto da aver già cerchiato in rosso la Milano-Sanremo. Contestualmente è arrivato anche il rinnovo dello sloveno Matej Mohoric. L’attuale numero 6 del ranking UCI ha dichiarato: “Sono felice di continuare e rimanere in una ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021)hato ilcon la, almeno fino al 2023. Il bresciano prosegue così il suo rapporto con la formazione diretta da Milan Erzen, di cui è ormai un punto di riferimento indiscusso. Non va infatti dimenticato che il 31enne indossa la casacca arancione fin dal 2017, ovvero da quando questo sodalizio ha fatto il proprio debutto nel World Tour (in precedenza era in forza alla Bardiani). Ile vincitore della Parigi-Roubaix ha già messo il mirino sulla prossima stagione, tanto da aver già cerchiato in rosso la Milano-Sanremo. Contestualmente è arrivato anche il rinnovo dello sloveno Matej Mohoric. L’attuale numero 6 del ranking UCI ha dichiarato: “Sono felice di continuare e rimanere in una ...

