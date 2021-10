Ciclismo | Sonny Colbrelli | “Riguardo la Roubaix con i miei figli Punto alla Milano-Sanremo E Moscon…”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un’estate indimenticabile per. Campione d’Italia, d’Europa e vincitore della Parigi-, riportando in Italia un successo che mancava dal 1999, quando a vincere nel velodromo più importante del mondo fu Andrea Tafi. In soli tre mesi il bresciano della Bahrain-Victorious è entrato nella leggenda del. Nel momento più sublime della sua carrieraera sporco. Sporco come quando tornava dfabbrica e doveva ancora uscire in bicicletta a inseguire i suoi sogni. Sua mamma l’ha chiamato, come il detective protagonista di Miami Vice, arrivato sulle tv italianefine degli anni Ottanta:Crockett. Nel 2012, anno in cui è passato professionista in maglia Bardiani, è stato il più giovane ...

Advertising

chetempochefa : “L’immagine di Sonny #Colbrelli che arriva davanti a tutti alla #ParigiRoubaix, coperto di fango da cima a fondo, e… - marcodimaio : ?? Una maschera di fango, sudore e fatica. 22 anni dopo l'ultima volta di un italiano, 68 dopo quella di un esordien… - Agenzia_Ansa : Ciclismo: l'azzurro Sonny Colbrelli trionfa nel fango alla Parigi-Roubaix. L'ultimo italiano a vincere nella classi… - havea_we : @ledep @GiVirgili L'essenza del ciclismo è la sofferenza e Sonny ci ha regalato la 'nostra' corsa - DonnaGlamour : 5 curiosità su Sonny Colbrelli: dall’origine del suo nome all’amore per il ciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Sonny

"È in quel fango che copre completamenteche io ritrovo tutti i motivi del mio sconfinato amore per il. Io ero lì con Colbrelli, pedalavo con lui, stavo facendo a metà di tutto; fango ...È in quel fango che copre completamenteche io ritrovo tutti i motivi del mio sconfinato amore per il. Io ero lì con Colbrelli, pedalavo con lui, stavo facendo a metà di tutto; fango e ...Un’estate indimenticabile per Sonny Colbrelli. Campione d’Italia, d’Europa e vincitore della Parigi-Roubaix, riportando in Italia un successo che mancava dal 1999, quando a vincere nel velodromo più i ...«Io sono un uomo da strada e non da scrivania, è questa essenzialmente la ragione per cui io non posso e non voglio andare contro me stesso, non posso ignorare quello che sono e soprattutto quello che ...