Ciclismo | Ranking UCI 12 ottobre | Sonny Colbrelli numero 6 al mondo! Pogacar in trionfo | Italia quarta tra le Nazioni

(Di martedì 12 ottobre 2021)continua a scalare posizioni nelUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il bresciano, che nove giorni fa ha conquistato la Parigi-Roubaix, recupera un’altra posizione in graduatoria e ora è superlativo sesto con 2553 punti, in scia al colombiano Egan Bernal (2576 per il vincitore dell’ultimo Giro d’). Entrambi hanno scavalcato l’olandese Mathieu van der Poel, scivolato in settima piazza (2461). Restano invariate le prime quattro posizioni. Lo sloveno Tadej, fresco trionfatore al Giro di Lombardia, è saldamente in prima piazza con 5353 punti (ha vinto anche il Tour de France e la Liegi-Bastogne-Liegi). L’alfiere della UAE Emirates chiuderà la stagione da1 al mondo, davanti al belga Wout van Aert ...