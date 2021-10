Ciclismo | Merckx | Pogacar può diventare meglio di me

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bologna, 12 ottobre 2021 " Il cannibale non è un soprannome a caso se si considerano i cinque Tour de France , i cinque Giri d'Italia , le tre Roubaix , i due Fiandre , le sette Sanremo e le cinque ...

Advertising

tribsportblog : ??????? Bilancio della stagione ciclistica 2021. Il regno di Tadej #Pogacar ????. Sulle orme di #Merckx. #ciclismo - tony_puri : RT @RaiSport: ?? #EddyMerckx incorona #TadejPogacar Guarda il video ?? - RaiSport : ?? #EddyMerckx incorona #TadejPogacar Guarda il video ?? - gallian_c : RT @Eurosport_IT: Vincitori di un Grande Giro e due Classiche Monumento nella stessa stagione: -Fausto Coppi (1949) ???? -Eddie Merckx (1969… - _Sport_Calcio_ : Vincitori di un Grande Giro e due Classiche Monumento nella stessa stagione: -Fausto Coppi (1949) ???? -Eddie Merckx… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Merckx

Eurosport IT

Eddyha vinto tutto e di più, lasciando le briciole agli avversari. Ma ilsforna nuovi campioni e nuovi possibili cannibali, uno di questi è sicuramente Tadej Pogacar , vincitore ...... definendoinarrivabile: " È impossibile vincere tutto quello che ha vinto lui, Eddy è un ... 525 vittorie in 18 anni di professionismo rappresentano un traguardo impensabile neldi ...Una sorta di investitura quella di Merckx per il giovane di sloveno, soprattutto perché a 23 anni Pogacar ha vinto due Giri di Francia mentre il belga, alla stessa età, no: “Penso possa fare meglio di ...Il fuoriclasse sloveno ha segnato una prestazione super sulla salita decisiva del Giro di Lombardia, con oltre 1.700 di VAM ...