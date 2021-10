Ciclismo, Colbrelli rinnova il contratto con la Bahrain-Victorious sino al 2023 (Di martedì 12 ottobre 2021) Sonny Colbrelli ha firmato il rinnovo contrattuale con la Bahrain-Victorious, legandosi al team sino al 2023. Il ciclista italiano, bresciano di origine, ha dichiarato la propria contentezza relativamente alla continuazione del rapporto professionale con la compagine amministrata da Milan Ezren: “Sono felice di rimanere in una squadra del genere, che è come una famiglia per me. Sono uno dei pochi corridori che indossano questa maglia dal 2017, la primissima stagione, anno del debutto nel World Tour. Posso dire di essere cresciuto con questo gruppo e devo essere più che grato. Ora sono dove sono anche grazie al sostegno e alla fiducia che ho sempre sentito. Principalmente, voglio ringraziare Sua Altezza Shaikh Nasser per il continuo sostegno, nei momenti buoni e cattivi. Sono onorato di continuare ad ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Sonnyha firmato il rinnovo contrattuale con la, legandosi al teamal. Il ciclista italiano, bresciano di origine, ha dichiarato la propria contentezza relativamente alla continuazione del rapporto professionale con la compagine amministrata da Milan Ezren: “Sono felice di rimanere in una squadra del genere, che è come una famiglia per me. Sono uno dei pochi corridori che indossano questa maglia dal 2017, la primissima stagione, anno del debutto nel World Tour. Posso dire di essere cresciuto con questo gruppo e devo essere più che grato. Ora sono dove sono anche grazie al sostegno e alla fiducia che ho sempre sentito. Principalmente, voglio ringraziare Sua Altezza Shaikh Nasser per il continuo sostegno, nei momenti buoni e cattivi. Sono onorato di continuare ad ...

