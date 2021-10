Ciclismo | Alex Dowsett tenterà il Record dell’Ora | sfida il 3 novembre | da battere i 55 | 089 km di Campenaerts

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021)proverà ail. Il britannico farà il suo tentativo il prossimo 3ad Aguascalientes (Messico). Il 33enne aveva programmato la prova per il 12 dicembre 2020 a Manchester (Gran Bretagna) ma aveva poi dovuto desistere poiché era risultato positivo al Covid-19 poche settimane prima. L’alfiere della Israel Start-Up Nation aveva già stabilito il primato il 2 maggio 2015, quando percorse 52,937 km in un’ora a Manchester. Soltanto 36 giorni dopo, però, il britannico Bradley Wiggins fece meglio di lui (54,526 km). L’attualeè detenuto dal belga Victor, che il 16 aprile 2019 si spinse fino a 55,089 km proprio ad Aguascalientes., che in stagione non ha ...