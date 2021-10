Christina Ricci si è sposata con Mark Hampton: foto social di coppia (Di martedì 12 ottobre 2021) Christina Ricci si è sposata in gran segreto con Mark Hampton, due mesi dopo aver annunciato di essere in dolce attesa. L’attrice de “La famiglia Addams” ne ha dato notizia via social, condividendo due selfie delle nozze, scrivendo nella caption solo “Mr. e Mrs.”. Il nuovo marito ha postato una delle foto con l’hashtag #justmarried. Ad agosto Christina Ricci ha sorpreso i suoi fan con una inattesa notizia, un anno dopo aver chiesto il divorzio dal suo ex marito James Heerdegen, a seguito di accuse di violenza domestica. L’attrice 41enne aveva rivelato di essere in attesa del suo secondo figlio taggando nel post social il suo parrucchiere Mark Hampton e alimentando così il gossip che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 12 ottobre 2021)si èin gran segreto con, due mesi dopo aver annunciato di essere in dolce attesa. L’attrice de “La famiglia Addams” ne ha dato notizia via, condividendo due selfie delle nozze, scrivendo nella caption solo “Mr. e Mrs.”. Il nuovo marito ha postato una dellecon l’hashtag #justmarried. Ad agostoha sorpreso i suoi fan con una inattesa notizia, un anno dopo aver chiesto il divorzio dal suo ex marito James Heerdegen, a seguito di accuse di violenza domestica. L’attrice 41enne aveva rivelato di essere in attesa del suo secondo figlio taggando nel postil suo parrucchieree alimentando così il gossip che ...

