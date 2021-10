Christian | il teaser del supernatural crime drama Sky con Edoardo Pesce

(Di martedì 12 ottobre 2021) Iltrailer disvela le prime immagini delcon, in arrivo su Sky e NOW a gennaio 2022. In concorso al CanneSeries, il prestigioso festival dedicato alle serie che a ottobre fa di Cannes la capitale internazionale della TV, si mostra oggi nelle immagini deltrailer appena rilasciato di, una produzione Sky e Lucky Red che arriverà a gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW. Commissionata da Sky Studios per l'Italia,è uncon il vincitore del David di Donatelloprotagonista nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo ...

The Walking Dead 11 tornerà sugli schermi con la seconda parte dell'ultina stagione e un teaser svela la data di uscita : il 20 febbraio 2022 sugli schermi di AMC (in Italia le puntate sono ......Il teaser trailer di Christian svela le prime immagini del supernatural crime drama con Edoardo Pesce, in arrivo su Sky e NOW a gennaio 2022. In concorso al CanneSeries, il prestigioso festival dedica ...L'attore Edoardo Pesce interpreta il protagonista di Christian serie tv, storia paranormale targata Sky Studios in arrivo a gennaio.