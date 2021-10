Chiara matrice di destra eversiva. Soltanto la Meloni non la vede. Parla la senatrice M5S, Evangelista: “Dalla leader di FdI commenti desolanti sulle violenze” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Viviamo un periodo di grave malessere economico e sociale, chi specula sulla buona fede dei cittadini tiene un comportamento molto grave”. Questo il giudizio sulle recenti tensioni di piazza, sfociate nell’assalto alla sede della Cgil di Roma (leggi l’articolo), da parte della senatrice e capogruppo del Movimento 5 Stelle della Giunta delle elezioni e delle immunità Parlamentari, Elvira Evangelista. Dopo mesi di allarmi da parte delle agenzie di sicurezza, esplodono le rivolte violente contro il Green Pass da parte degli estremisti che hanno messo a ferro e fuoco Roma. Si è superato il segno? “Sì, alle legittime manifestazioni di dissenso pacifiche si sommano e si mescolano comportamenti inaccettabili, intrisi di violenza, estremismo politico e ideologico nonché obiettivi di destabilizzazione del sistema ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) “Viviamo un periodo di grave malessere economico e sociale, chi specula sulla buona fede dei cittadini tiene un comportamento molto grave”. Questo il giudiziorecenti tensioni di piazza, sfociate nell’assalto alla sede della Cgil di Roma (leggi l’articolo), da parte dellae capogruppo del Movimento 5 Stelle della Giunta delle elezioni e delle immunitàmentari, Elvira. Dopo mesi di allarmi da parte delle agenzie di sicurezza, esplodono le rivolte violente contro il Green Pass da parte degli estremisti che hanno messo a ferro e fuoco Roma. Si è superato il segno? “Sì, alle legittime manifestazioni di dissenso pacifiche si sommano e si mescolano comportamenti inaccettabili, intrisi di violenza, estremismo politico e ideologico nonché obiettivi di destabilizzazione del sistema ...

