"Chi sbaglia non ci rappresenta". Lo sfogo delle forze dell'ordine dopo i fatti di Roma (Di martedì 12 ottobre 2021) "Speriamo si faccia chiarezza ridando alle forze dell'ordine la credibilità che pochi hanno cercato di togliere a molti". E' il grido disperato dei tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno scendono in strada con la sola missione di tutelare il cittadino e i suoi diritti, compreso quello a manifestare pacificamente e senza armi. Lo sfogo arriva all'indomani della notizia diffusa dalla Questura di Roma, che in un comunicato ha spiegato che il poliziotto immortalato dai video e che i social hanno ribattezzato come "infiltrato", si è presentato spontaneamente presso gli uffici di polizia. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria che valuterà la sua condotta. La Questura ha precisato inoltre, che tali condotte non sono da attribuire a un funzionario di polizia, ritenuto erroneamente l'uomo immortalato ...

