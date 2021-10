Chi è l'italiano che sta preoccupando Biden (Di martedì 12 ottobre 2021) L'amministrazione Biden vuole regolamentare gli emettitori di stablecoin. Nel mirino della Casa Bianca c'è Tether, compagnia guidata dall'ex chirurgo plastico italiano Giancarlo Devasini. Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) L'amministrazionevuole regolamentare gli emettitori di stablecoin. Nel mirino della Casa Bianca c'è Tether, compagnia guidata dall'ex chirurgo plasticoGiancarlo Devasini.

