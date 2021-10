Chi è il figlio di Vasco: Davide Rossi tra musica, cinema e televisione (Di martedì 12 ottobre 2021) Davide Rossi dal celebre papà Vasco ha ereditato i cromosomi dell'artista. Un figlio d'arte nel vero senso della parola che fin da giovanissimo ha nutrito la passione per il mondo dello spettacolo. ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)dal celebre papàha ereditato i cromosomi dell'artista. Und'arte nel vero senso della parola che fin da giovanissimo ha nutrito la passione per il mondo dello spettacolo. ...

Advertising

FBiasin : #whatsappdown e ci riporta ai meravigliosi Anni '90, quando c'era solo il telefono di casa. 'Buondì signor Biasin,… - chetempochefa : I virus non creano solo dei problemi a chi entra in terapia intensiva ma lasciano delle tracce in chiunque lo contr… - Elisabetta82 : @RazzoIoMaIe Io e il figlio (che è uno dei titolari) controlleremo il green pass dei miei colleghi e di chi entra in ditta - VikSom71 : @PusJordan @LaPrimaManina @pischen Esiste il vaccino. Guarda la mia pic. Potresti capire che sui vaccini magari ne… - MarcoPeretti6 : Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quel… -