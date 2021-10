Charlene Di Monaco | nuovo intervento per la principessa | si avvicina il ritorno a casa

(Di martedì 12 ottobre 2021) LaDiè stata ancora una volta sotto i ferri lo scorso 8 ottobre per unalla testa in anestesia totale, rimanendo 48 ore in osservazione.di, laè pronta alin famiglia La moglie del principe Alberto si trova ancora in Sud Africa, dove si era recata 8 mesi fa per una campagna sull’estinzione dei rinoceronti. Durante il suo soggiorno ha contratto un’infezione dell’apparato otorinolaringoiatrico che l’ha costretta a un ciclo di operazioni chirurgiche alla testa e all’impossibilità di prendere un aereo per curarsi in Europa. Negli scorsi mesi aveva subito due interventi ai quali era seguito un collasso nel mese di settembre seguito dal terzo. Da ...

Advertising

zazoomblog : Charlene di Monaco aggiornamento sulle sue condizioni: drammatico annuncio - #Charlene #Monaco #aggiornamento - infoitcultura : Charlene di Monaco “sta davvero molto male” | Il mistero si infittisce per la Principessa - VanityFairIt : Una fonte di Palazzo ha rivelato a «Hola!» che l'ultimo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta la moglie di… - GHERARDIMAURO1 : - zazoomblog : Charlène di Monaco l’ultima operazione «è andata molto bene» - #Charlène #Monaco #l’ultima -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

Vanity Fair Italia

LOLNEWS. IT -diè in convalescenza dopo l'ennesima operazione, ma come sta davvero? Arrivano informazioni contrastanti: 'Sta male, molto male' dicono alcune fonti, altre rassicurano che l'...E forse solo col rientro adella principessa si placheranno le voci che da mesi la vogliono a un passo dal divorzio con Alberto : " Charlène non è andata in esilio in Sudafrica . Non ha ...Charlene Wittstock si è sottoposta all’ennesima operazione l’8 ottobre; si tratta del terzo intervento in anestesia totale in pochi mesi. La sue condizioni di salute non sembrano buone. Tutto è inizia ...L’aggiornamento sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco rivelate da un funzionario. Charlène di Monaco (Instagram) Sarebbe dovuta tornare a casa a ottobre ma le sue co ...