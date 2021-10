Charlene di Monaco | la drammatica notizia riportata dal settimanale Oggi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “dista male, molto male. È molto provata e dimagrita. Speriamo in questo ultimo intervento”. Come staWittstock dopo l'ennesima operazione in anestesia locale? L'indiscrezionedafa chiarezza sul suo stato di salute L'8 ottobreWittstock si era dovuta sottoporre alla terza operazione in anestesia totale. Unache aveva riacceso l’attenzione sulle sue condizioni di salute, destando grande preoccupazione. Ora quei timori sembrano essere fondati: secondo alcune indiscrezioni riportate dal, alcuni insider di Palazzo Grimaldi avrebbero rivelato che “sta male, molto male. È molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. ...

La terza operazione didiin anestesia generale ha preoccupato non poco sudditi e fan della principessa. A placare le angosce, però, ci ha pensato una fonte vicina a Palazzo Grimaldi che - attraverso le ......di salute tanto che lo stesso Alberto si era recentemente sfogato duramente contro chi ha messo in giro le voci secondo cuisarebbe andata in esilio in Sudafrica : " Non ha lasciato...Dopo l'improvviso collasso di fine settembre la principessa ha subìto un altro intervento alla testa: il quarto da quando è in Sudafrica ...Sono in peggioramento le condizioni di salute di Charlene di Monaco. Dopo il suo terzo intervento, un funzionario di Palazzo ha detto: “È molto grave”.