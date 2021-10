Cgil | il video choc | assalto annunciato Perché non è stato fermato?

(Di martedì 12 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/.mp4 Le parole di Castellino “Sapete chi ha permesso che oggi il green pass, o meglio fra 6 giorni, il green pass diventa legge e milioni di nostri connazionali sono sotto ricatto e a rischio disoccupazione? Hanno nomi precisi: CIGL, CISL e UIL. Sapete oggi gli italiani liberi cosa fanno? Vanno ad assediare la CIGL. Oggi noi andiamo ad assediare la CIGL. Oggi noi partiamo, ora, in corteo e andiamo a prenderci la CIGL. Noi oggi chiamiamo Landini: se rivuole il suo palazzo, se rivuole la sua sede, viene a Roma e proclama lo sciopero generale di tutti i lavoratori contro il green pass. Adesso i microfoni si spengono e si parte tutti verso la CIGL. Si parte verso la CIGL in corteo. Andiamo a prenderci tutto quello che è nostro!” Un attacco che poteva essereIlha i ...

'Chi c'era davvero in quella piazza? C'era una regia negli scontri che hanno portato poi all'assalto della? E chi è Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova agli arresti per la guerriglia ...... uomo ferito con una bottiglia di vetro Manifestazione Si Cobas al polo logistico di Castel San Giovanni, migliaia di manifestanti bloccano Amazon -e FOTO Attacco alla, Camera del Lavoro ...Disordini di Roma e assalto alla Cgil: a incutere paura non sono i fascisti rei confessi, ma i “No vax” nel loro insieme ...Sempre più dubbi e domande dopo le immagini di due uomini che si cambiano d’abito all’irruzione alla sede della Cgil. Freccero: i cortei sono infiltrati ...