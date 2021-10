Ceo Adidas | «Superlega? Noi contrari | ma ci conveniva»

Advertising

enzono16 : RT @CalcioFinanza: Il ceo di #Adidas - sponsor #Fifa dal 1970 - contro il #Mondiale ogni due anni: «Bisogna lasciare spazio anche ad altre… - gilnar76 : Superlega, CEO Adidas: «Noi contrari, ma ci sarebbe convenuto» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Edorsi53 : RT @CalcioFinanza: Il ceo di #Adidas - sponsor #Fifa dal 1970 - contro il #Mondiale ogni due anni: «Bisogna lasciare spazio anche ad altre… - CalcioFinanza : Il ceo di #Adidas - sponsor #Fifa dal 1970 - contro il #Mondiale ogni due anni: «Bisogna lasciare spazio anche ad a… - junews24com : Superlega, CEO Adidas: «Noi contrari, ma ci sarebbe convenuto» - -

Ultime Notizie dalla rete : Ceo Adidas

Calcio e Finanza

... Co -of DAZN Group: "We are thrilled to officially announceas a global sponsor of DAZN and our UEFA Women's Champions League coverage. This makesour biggest global brand sponsor ...James Rushton, Co -di Dazn Group dichiara: "Siamo entusiasti di annunciare ufficialmentecome sponsor globale di Dazn e della diretta della UEFA Women's Champions League. Questo rende ...Superlega: l’amministratore delegato di Adidas, Kasper Rørsted, ha parlato anche del tema Superlega. Le sue dichiarazioni Kasper Rørsted, amministratore delegato di Adidas, ha parlato al quotidiano sv ...L'AD della società tedesca - partner della Fifa da anni - si è detto anche contrario al progetto di un Mondiale biennale.