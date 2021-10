"Celebrare Colombo è razzista": la follia liberal che nega la storia (Di martedì 12 ottobre 2021) Celebrare il Columbus Day è un atto di razzismo? Ora la festa della scoperta dell'America, in piena contestazione di Black Lives Matter è cancellata da 25 Stati. Eppure era nata come causa per la difesa degli italiani dal razzismo nei loro confronti. Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021)il Columbus Day è un atto di razzismo? Ora la festa della scoperta dell'America, in piena contestazione di Black Lives Matter è cancellata da 25 Stati. Eppure era nata come causa per la difesa degli italiani dal razzismo nei loro confronti.

