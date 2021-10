“C’è voglia di politica” | il nuovo risorgimento dem a Torino

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 12 ottobre 2021) Per Paolo Furia “Il risultato delle elezioni ci ha restituito fiducia”. Mario Giaccone parla di “rinascimento dem”, mentre Valentino Castellani si preoccupa di quel 50% che non ha votato: “Servono nuovi strumenti di partecipazione popolare per combattere l’astensionismo”. E’ ilclima positivo e propositivo emerso in un affollato incontro presso la Locanda sul Po, promosso da Alleanza dei democratici, grazie all’iniziativa dell’infaticabile tessitore Pino de Michele, protagonista di quel mondo civico di area dem che, insieme a Elena Apollonio (Demos), al consigliere regionale Mario Giaccone e Silvio Bo ha dato un contributo fondamentale al successo di Stefano Lo Russo. Un successo che però andrà confermato dal passaggio non scontato del ballottaggio. “Lo Russo è un podista, inizia lentamente ma poi non molla”. De Michele, ricordando ...