Caterina Balivo infuriata denuncia tutto: "È il caso davanti a tutti?" (Di martedì 12 ottobre 2021) Caterina Balivo si sfoga e racconta un episodio increscioso che le è successo in treno. La conduttrice napoletana è rimasta così allibita che ha voluto denunciare l'accaduto su Instagram. Caterina Balivo è una conduttrice televisiva nata a Napoli nel 1980. Oggi ha l'età di 41 anni e dall'inizio degli anni 2000 è uno dei volti L'articolo proviene da CheSuccede.it.

