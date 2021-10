Catania, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù: 8 arresti. Alle ragazze percosse e soprusi – Video (Di martedì 12 ottobre 2021) Una organizzazione che ‘reclutava’ giovani donne dalla Bulgaria, pagandole poco più di 6mila euro ciascuno, per obbligarle poi a prostituirsi in strada, tenendole in schiavitù, è stata sgominata dalla squadra mobile di Catania che ha arrestato otto persone e notificato un obbligo di soggiorno. Un decimo indagato è al momento irreperibile. Nei loro confronti sono stati eseguiti un fermo emesso dalla Dda della Procura e un’ordinanza di custodia cautelare del Gip. Quattro bulgari sono stati condotti in carcere e quattro italiani agli arresti domiciliari. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono tratta di persone, riduzione in schiavitù, associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, aggravati dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Una organizzazione che ‘reclutava’ giovani donne dalla Bulgaria, pagandole poco più di 6mila euro ciascuno, per obbligarle poi a prostituirsi in strada, tenendole in, è stata sgominata dalla squadra mobile diche ha arrestato otto persone e notificato un obbligo di soggiorno. Un decimo indagato è al momento irreperibile. Nei loro confronti sono stati eseguiti un fermo emesso dalla DdaProcura e un’ordinanza di custodia cautelare del Gip. Quattro bulgari sono stati condotti in carcere e quattro italiani aglidomiciliari. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono tratta di persone,in, associazione per delinquere finalizzata allo, aggravati dalla ...

