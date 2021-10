Catania: la moglie vuole denunciarlo, lui chiude in casa lei e i suoceri. Arrestato 39enne (Di martedì 12 ottobre 2021) Per evitare alla moglie di andare a denunciare le violenze subite ha chiuso la donna e i suoi genitori in una sua proprietà privata, apponendo un lucchetto al cancello. E’ l’accusa contestata da carabinieri... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 ottobre 2021) Per evitare alladi andare a denunciare le violenze subite ha chiuso la donna e i suoi genitori in una sua proprietà privata, apponendo un lucchetto al cancello. E’ l’accusa contestata da carabinieri...

