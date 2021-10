Catania | arrestate 9 persone per prostituzione | tratta e riduzione in schiavitù

(Di martedì 12 ottobre 2021) di giovani donne provenienti dalla Bulgaria La squadra mobile diha arrestato novecolpevoli dei reati diindi giovani donne provenienti dalla Bulgaria. Tra gli arrestati anche degli italiani. Nello specifico 3 bulgari e un italiano sono stati portati in carcere. Altri quattro italiani sono agli arresti domiciliari. All’appello manca un’altra persona attualmente non reperibile. #Squadramobilearresta 9perdiine sfruttamento. Vittime, donne bulgare letteralmente comprate e portate in Italia. Tra di esse una particolarmente vulnerabile ...

Sono le accuse mosse, a vario titolo, a 9 personedalla Polizia di Stato di. Le indagini degli agenti della Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile ...Donne ridotte in schiavitù e obbligate a prostituirsi: la vicenda La Squadra Mobile di... In totale, riferisce Ansa , sono state8 persone e notificato un obbligo di soggiorno . Vi ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 39enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e violenza ...Catania - Nove persone sono state arrestate nel Catanese per tratta di persone, riduzione in schiavitù e associazione per delinquere finalizzata allo ...