Caso Dora Lagreca, il fidanzato indagato e la lite prima della morte: domani l'autopsia (Di martedì 12 ottobre 2021) La famiglia di Dora Lagreca non ci sta e no, non crede che la figlia, 29 anni e tutta la vita davanti, si è buttata da quella mansarda al quarto piano a via Di Giura, nella sua città adottiva, Potenza. Ora Antonio Capasso, anche lui 29enne e fidanzato di Dora, morta nella notte tra l'8 e il 9 ottobre dopo un volo da quella palazzina nel rione Parco Aurora, è indagato. L'ipotesi per lui è quella di reato di istigazione al suicidio della fidanzata trentenne. Non ci crede la famiglia della ragazza, che di suicidio non vuole sentire parlare. Originari di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, chiedono «verità» attraverso l'avvocato Revinaldo Lagreca: «Non c'era alcuna sintomatologia che potesse far pensare a un suicidio». La vicenda appare ...

