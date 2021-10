Casilino | locale da incubo | «Gravi carenze igieniche e escrementi di topo nel magazzino»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 ottobre 2021) Continuano i controlli a tappeto nel quartieredella Capitale. Con posti di controllo, servizi di polizia giudiziaria, verifiche amministrative nelle attività commerciali, è incessante l’impegno sul territorio degli agenti del VI Distretto, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con 1 Unità Cinofila, 4 equipaggi di Polizia Roma Capitale e 2 Ispettori della SIAN della Asl Roma- 2. Controlli a tappeto nel quartiereDue gli esercizi commerciali controllati: uno in via Rocca Cencia, dove è stata elevata una sanzione amministrativa di 403,00 euro e uno in via Nusco, per il quale, oltre alle sanzioni amministrative di 4.000 euro per mancata esposizione dell’orario di apertura e chiusura, è in corso un procedimento amministrativo per la chiusura dell’attività. Questo perché sono state riscontrate ...