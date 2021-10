Caserta | addio Tiziana giovane mamma | ' Ciao anima bella | un giorno ci ritroveremo nel per sempre'

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lutto doloroso a Frignano in provincia di, muore unadi soli 42 anni.Menale è morta all'improvviso in seguito ad un arresto cardiaco, lascia il marito ed una bambina. "Proteggi la tua bimba da lassù".stroncata da un arresto cardiaco, aveva solo 42 anniera conosciuta e benvoluta da tutti, la descrivono come una donna solare e molto generosa. Era moglie edi una bambina di 15 anni. Oggi alle ore 11.30 si svolgeranno i funerali per salutare per l'ultima volta questa donna cosìche ci ha lasciato troppo presto.muore a 42 anni: Frignano in lacrime perSono tantissimi i messaggi die cordoglio che si ...