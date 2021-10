Carrozzina distrutta da Ryanair | parla l’avvocato di Anita Pallara

(Di martedì 12 ottobre 2021) Avevamo già parlato di Anita Pallara, una donna con disabilità che, in seguito a un volo con una compagnia low-cost, si era ritrovata la carrozzina a motore completamente distrutta. Attenzione, non stiamo parlando di un oggetto qualunque ma di qualcosa di vitale importanza, quel «paio di scarpe» che le permette di avere una vita sociale piena, attiva e partecipe, muovendosi nel mondo senza restare reclusa in casa.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carrozzina distrutta

Vanity Fair.it

... il volo per Zante non parte: 'Tre ore prigionieri di Ryanair' Attualità Bari diventa più internazionale: Ryanair annuncia nuovo volo per Lisbona dal 31 ottobre Attualitàsul ...... l'una e l'altra, fa sapere Anita nei suoi post, hanno approvato "in tempi record, tra pratiche e iter, la replica della". A rispondere sono state le Officine Ortopediche ITOP ...Parla l'avvocato della donna con disabilità che si è vista danneggiare la propria carrozzina a motore in seguito a un volo su Ryanair ...