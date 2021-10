Carolina Marconi: «Diventerò madre nonostante la malattia» (Di martedì 12 ottobre 2021) Carolina Marconi, ospite di Storie Italiane, ha dato voce alle proprie speranze. «Farò l’impossibile per diventare madre», ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello, che via Instagram ha saputo e voluto raccontare la sua lotta contro il cancro al seno. «Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo», ha ribadito poi, ripercorrendo il momento in cui ha saputo di essere malata. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) Carolina Marconi, ospite di Storie Italiane, ha dato voce alle proprie speranze. «Farò l’impossibile per diventare madre», ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello, che via Instagram ha saputo e voluto raccontare la sua lotta contro il cancro al seno. «Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo», ha ribadito poi, ripercorrendo il momento in cui ha saputo di essere malata.

