Carolina Marconi | a Storie Italiane il suo coraggio che emoziona Eleonora Daniele

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 12 ottobre 2021)ha deciso di condividere la sua lotta contro il cancro sui social. Aparla del tumore al seno e della sua positività come fa da mesi con i suoi follower. Purtroppo, come sempre ci sono dei soggetti che sguazzano negli attacchi social e non le hanno evitato commenti vergognosi. E’ solo una parte negativa del suo percorso,non si lascia abbattere ma èa mostrare tutto l’imbarazzo per le frasi che scrivono alla sua ospite, poi lascia spazio all’emozione perchédi continuo. Invita tutti e ancora una volta a fare prevenzione. “Io sto bene, lo sto vivendo serenamente e con forza” e spiega che quando al mattino si sveglia e si vede così ...