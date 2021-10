Caro Porro, il ddl Zan mette in pericolo lo stesso concetto di identità (Di martedì 12 ottobre 2021) Ciao Nicola, in questi giorni Enrico Letta rilancia a grande richiesta di furor di popolo (va solo ancora capito quale sia il popolo in questione e dove viva, forse ben nascosto?) il famigerato ddl Zan. Forse sono io che sono miope ma spesso mi chiedo come possa stare in piedi tutto l’edificio “gender” che si vuole posto dall’articolo 1, al netto del fuoco di copertura del marketing degli stampisti – leggi: i terrapiattisti che ce l’hanno fatta – e soci, e tutta l’annessa battaglia per l’idea “gender” di identità. È palesemente autocontraddittoria, ed è anche un altrettanto palese vicolo cieco. Mi spiego. Se per esempio un transessuale, o peggio ancora un uomo a tutti gli effetti, pretende di essere donna perché così ha deciso (ma val bene pure viceversa), e se un ordinamento lo asseconda in fatto e diritto, tale ordinamento mette in ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 12 ottobre 2021) Ciao Nicola, in questi giorni Enrico Letta rilancia a grande richiesta di furor di popolo (va solo ancora capito quale sia il popolo in questione e dove viva, forse ben nascosto?) il famigerato ddl Zan. Forse sono io che sono miope ma spesso mi chiedo come possa stare in piedi tutto l’edificio “gender” che si vuole posto dall’articolo 1, al netto del fuoco di copertura del marketing degli stampisti – leggi: i terrapiattisti che ce l’hanno fatta – e soci, e tutta l’annessa battaglia per l’idea “gender” di. È palesemente autocontraddittoria, ed è anche un altrettanto palese vicolo cieco. Mi spiego. Se per esempio un transessuale, o peggio ancora un uomo a tutti gli effetti, pretende di essere donna perché così ha deciso (ma val bene pure viceversa), e se un ordinamento lo asseconda in fatto e diritto, tale ordinamentoin ...

