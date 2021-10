Caro Benzina: nuovi interventi al rialzo, tutti i prezzi (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie per automobilisti e motociclisti : la settimana si apre con nuovi rialzi dei prezzi sulla rete carburanti. Ancora aumenti sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie per automobilisti e motociclisti : la settimana si apre conrialzi deisulla rete carburanti. Ancora aumenti sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi...

fabianapuleo14 : @repubblica Ma tutti questi bravi no-vax... Non si rendono conto che devono ringraziare i vaccinati perché sennò a… - Coloriousparte6 : Se il problema di Draghi è Forza Nuova e non il caro benzina che tra non molto raggiungerà le 2€ e l'aumento vertig… - eleaunt : Ma perché non si protesta contro il caro carburante???? Io c’ho le palle che girano a manetta per sta cosa!!! Voi non la@pagate l benzina? - Mauro5514 : RT @Patty66509580: NON SI PROTESTA PER I TROPPI MORTI SUL LAVORO, SULLA DISOCCUPAZIONE, SUGLI STIPENDI DA FAME, SULLE CONDIZIONI DI LAVORO… - lindaeciao : RT @Patty66509580: NON SI PROTESTA PER I TROPPI MORTI SUL LAVORO, SULLA DISOCCUPAZIONE, SUGLI STIPENDI DA FAME, SULLE CONDIZIONI DI LAVORO… -