Carlo Acutis: l'emozione della mamma nel momento dell'apertura della sua tomba (Di martedì 12 ottobre 2021) Un momento di forte commozione per i suoi genitori, quando il suo corpo è stato riesumato e davanti ai loro occhi hanno rivisto il loro ragazzo. La mamma di Carlo, nel momento di apertura della tomba, si è fortemente emozionata. Ha rivisto il corpo di suo figlio ed è stato sorprendente. Ciò è avvenuto nella primavera L'articolo proviene da La Luce di Maria.

