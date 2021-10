California | assorbenti gratis nelle scuole pubbliche

(Di martedì 12 ottobre 2021) A partire dal prossimo anno scolastico, negli istituti pubblici dellai prodotti per il ciclo mestruale verranno forniti gratuitamente. E' quanto prevede una nuova legge firmata dal ...

L'autrice della normativa è Cristina Garcia , membro dell'Assemblea di stato della. 'Non ...è diventata il primo Paese al mondo a garantire l'accesso gratuito e universale agli. ......legge firmata dal governatore Gavin Newsom Tamponi egratis nelle classi che vanno dal sesto al dodicesimo grado delle scuole pubbliche, quindi tra gli 11 e i 18 anni. Accade in,...Il provvedimento si applica alle classi che vanno dal sesto al dodicesimo grado degli istituti (tra gli 11 e i 18 anni), ai college comunitari e al California State University System ...In California una nuova legge prevede tamponi e assorbenti gratis per tutte le studentesse tra gli 11 e i 18 anni ...