Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: andrà in Bundesliga! (Di martedì 12 ottobre 2021) Cambia rotta un obiettivo del Milan, che era stato accostato ai rossoneri già da quest’estate. Durante le trattative per un terzo attaccante, infatti, Maldini e co. avevano pensato al nome di Randal Kolo Muani, attualmente in forza al Nantes. Il 22enne francese aveva stuzzicato la dirigenza rossonera, che poi aveva virato su Pietro Pellegri. Muani, Nantes, Ligue 2021 L’interesse per il francese veniva da una marcata predisposizione del diavolo a pescare in Ligue 1. Gli esempi lampanti sono quelli di Mike Maignan e Rafael Leao, ma anche Pierre Kalulu, Fode Ballo-Toure e lo stesso Pellegri, arrivato dal Monaco. Tuttavia, il futuro di Muani sembra essere già deciso ed è lontano dall’Italia. Come riporta Le 10 Sport, infatti, il prossimo club dell’attaccante del Nantes sembra essere l’Eintracht Francoforte, che ha scansato la concorrenza ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Cambia rotta undel, che era stato accostato ai rossoneri già da quest’estate. Durante le trattative per un terzo attaccante, infatti, Maldini e co. avevano pensato al nome di Randal Kolo Muani, attualmente in forza al Nantes. Il 22enne francese aveva stuzzicato la dirigenza rossonera, che poi aveva virato su Pietro Pellegri. Muani, Nantes, Ligue 2021 L’interesse per il francese veniva da una marcata predisposizione del diavolo a pescare in Ligue 1. Gli esempi lampanti sono quelli di Mike Maignan e Rafael Leao, ma anche Pierre Kalulu, Fode Ballo-Toure e lo stesso Pellegri, arrivato dal Monaco. Tuttavia, il futuro di Muani sembra essere già deciso ed è lontano dall’Italia. Come riporta Le 10 Sport, infatti, il prossimo club dell’attaccante del Nantes sembra essere l’Eintracht Francoforte, che ha scansato la concorrenza ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La trattativa per il rinnovo di #Kessie con il #Milan è in fase di stallo, ma vi ricordate come i… - Gazzetta_it : #Milan rassegnato a perdere #Kessie, #Brozovic alle strette #Mercato - capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - sportli26181512 : Milan, Newcastle su Kessie: a gennaio...: Franck Kessie, nel mirino del Barcellona e... - sportli26181512 : Milan: Ibrahimovic salta anche il Verona. Pioli spera di recuperarlo per il Porto: C'è da aspettare. Zlatan Ibrahim… -