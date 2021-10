Calciomercato Milan – Anche il ricco Newcastle piomba su Kessié (Di martedì 12 ottobre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Franck Kessié sarebbe entrato Anche nel mirino del Newcastle, appena acquistato dai sauditi Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 ottobre 2021) Le ultime news suldel: Francksarebbe entratonel mirino del, appena acquistato dai sauditi

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La trattativa per il rinnovo di #Kessie con il #Milan è in fase di stallo, ma vi ricordate come i… - Gazzetta_it : #Milan rassegnato a perdere #Kessie, #Brozovic alle strette #Mercato - capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato Fermo il campionato primi 'rumors' per gennaio '22 L'attaccante 2000 del #Pisa Lorenzo Lucca, c… - zazoomblog : Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli c’è un incontro alle porte - #Calciomercato #Milan #Rinnovo -