Calciomercato Juventus | Chiesa nel mirino del Newcastle

Advertising

capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - Gazzetta_it : Ramsey tentato dal Newcastle, la Juve spinge per Tchouameni. E c'è anche un'altra strada #calciomercato - Gazzetta_it : Chi è Tchouameni, il talento 'alla Pogba' che piace a tutti (anche la Juve) #calciomercato - vannyj93 : RT @GiovaAlbanese: Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiettivi:… - veravitolo : Se il calciomercato si facesse su Twitter, credo potremmo già iniziare ad organizzare la festa per il triplete. #Juventus #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L'ipotesi rinnovo per il centrocampista è da prendere in considerazione, anche se la stampa tedesca parla di un interesse concreto dellaCi sarà spazio, chiaramente, anche per tutte le ultime news disu Inter, Milan, Napoli, Roma e. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI ...Lucca, l'attaccante del Pisa ha trovato il primo gol con la maglia dell'Under 21. La rete è stata siglata dal classe 2000 al minuto 42 ...Il nome di Mauro Icardi resta in auge per la Juventus e per alcune big internazionali, ma non è il solo. Spunta il colpo a 10 milioni di euro ...