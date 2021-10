Calciomercato Inter, distanza per il rinnovo: chiede almeno 6 milioni (Di martedì 12 ottobre 2021) Novità importanti in casa Inter con la distanza per il rinnovo contrattuale del top player: chiede almeno 6 milioni all’anno L’Inter è sempre al lavoro sul fronte Calciomercato anche per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Novità importanti in casacon laper ilcontrattuale del top player:all’anno L’è sempre al lavoro sul fronteanche per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - DiMarzio : Le sirene da Londra e Parigi per #Skriniar e le risposte dell’#Inter: il retroscena di #Calciomercato - calciomercatoit : ?? - InterTW_ : Tutti: l’Inter non paga gli stipendi, dovete radiarli !1!!1! Tutti i big di serie A in scadenza: #Insigne #Kessie… - imcalhainter : RT @vivoperlinter: Rinnovo #Barella: 'Con l'#Inter ballano 2 milioni. #Atletico e #PSG pronte all'affare' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter 'L'Inter su Marcus Thuram, ma a gennaio resta al Borussia M.' In un'intervista rilasciata alla Bild, il ds del Borussia Moenchengladbach Max Eberl confessa il tentativo dell'Inter - nell'ultima sessione di calciomercato - di portare alla corte di Simone Inzaghi ...

Laziomania: dovrebbero chiedere scusa a Simone Inzaghi Accetta la proposta dell'inter , prossima avversaria della Lazio in campionato. Quell'Inzaghi là, ... Ora pensate al calciomercato che il ds Igli Tare, che da sempre lo ha sostenuto, che in molti dicono ...

Calciomercato Inter: torna un vecchio pupillo Calciomercato.com Inter-Barella, rebus rinnovo: l’antica promessa e parti lontane. Atletico e PSG… Il centrocampista chiede oltre 6 milioni a stagione, gli stessi di Lautaro, che ancora non ha rinnovato il contratto ma è già stato blindato. Il quotidiano racconta di una significativa distanza tra d ...

Guidolin: “La Juventus è partita male, ma avete visto poi che prestazioni?” Intervistato da Corriere dello Sport, l'ex allenatore Francesco Guidolin ha analizzato il campionato di Serie A: dalla Juventus al Napoli ...

In un'intervista rilasciata alla Bild, il ds del Borussia Moenchengladbach Max Eberl confessa il tentativo dell'- nell'ultima sessione di- di portare alla corte di Simone Inzaghi ...Accetta la proposta dell', prossima avversaria della Lazio in campionato. Quell'Inzaghi là, ... Ora pensate alche il ds Igli Tare, che da sempre lo ha sostenuto, che in molti dicono ...Il centrocampista chiede oltre 6 milioni a stagione, gli stessi di Lautaro, che ancora non ha rinnovato il contratto ma è già stato blindato. Il quotidiano racconta di una significativa distanza tra d ...Intervistato da Corriere dello Sport, l'ex allenatore Francesco Guidolin ha analizzato il campionato di Serie A: dalla Juventus al Napoli ...