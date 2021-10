Calciomercato Fiorentina: ore calde per Saponara e Callejon. La situazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Calciomercato Fiorentina: giorni caldi per Riccardo Saponara e José Callejon. La situazione dei calciatori viola Sono giorni caldi in casa Fiorentina per il futuro di Riccardo Saponara e José Callejon. I due calciatori viola dovranno dimostrare di meritare la conferma in viola davanti agli occhi sia del tecnico Vincenzo Italiano sia della dirigenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea della società toscana è quella di prolungare entrambi i contratti in scadenza nel 2022. Si attendono risposte dal campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021): giorni caldi per Riccardoe José. Ladei calciatori viola Sono giorni caldi in casaper il futuro di Riccardoe José. I due calciatori viola dovranno dimostrare di meritare la conferma in viola davanti agli occhi sia del tecnico Vincenzo Italiano sia della dirigenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea della società toscana è quella di prolungare entrambi i contratti in scadenza nel 2022. Si attendono risposte dal campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - PBPcalcio : Commisso a #FirenzeViola '#Vlahovic non ha accettato la nostra proposta, non rinnoverà con la Fiorentina' Pronti a… - CalcioNews24 : Calciomercato #Fiorentina: ore calde per #Saponara e #Callejon. La situazione - AleCat_91 : DEVASTANTI SENTENZE DI FABIO BERGOMI SU INTER, FIORENTINA, INZAGHI, CONT... - CalcioNews24 : Calciomercato #Fiorentina: #Bonaventura resterà per un altro anno -