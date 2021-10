Calcio, Vezzali: 'Derby Milan - Inter a San Siro al 100%? Perche' no (Di martedì 12 ottobre 2021) "Il Derby di Milano tra Milan e Inter del 7 novembre primo grande evento con il 100% di pubblico? Perche' no". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, a margine della ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ildio tradel 7 novembre primo grande evento con ildi pubblico?' no". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina, a margine della ...

