Calcio | San Siro | Malago' | ' Sala | Inter e Milan devono decidere cosa fare

Advertising

sportmediaset : #Donnarumma: dopo i fischi di San Siro il tatuaggio del Milan... #SportMediaset - Gazzetta_it : Donnarumma, appello nel vuoto: pioggia di fischi da San Siro - capuanogio : #Donnarumma e i fischi di #SanSiro - rep_milano : Calcio, Vezzali: 'Derby Milan-Inter a San Siro con i tifosi al 100%? Perché no' - UBrignone : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno ?? ?? Qualificazioni Mondiali 2022: la Germania vola in Qatar -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio San

Corriere Romagna

Preoccupazione? Non ho nessuna preoccupazione, ho dovere di ricordare che noi abbiamo scrittoSiro, lo sanno tutti. Dobbiamo avere unSiro, poi quello che decideranno sta a loro. L'unica cosa ...Ho preso una bellissima responsabilita', ovviamente tenendo conto di un rischio ragionato: aprire agli Europei dicon almeno il 25% di capienza, da li' c'e' stato un percorso che ha portato a ...'San Siro? Oggi il sindaco Sala non era qui perche' aveva impegni istituzionali a Roma, ma ci siamo sentiti. Correttamente ha dovuto aspettare ...Il centrocampista dell'Inter sta per ritornare in campo dopo una sequela di infortuni. Tutto lo scibile della fragilità lo ha attraversato, e ogni stop è solo un altro start per riprendere la preparaz ...